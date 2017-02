Continuar a ler

Özil chegou ao Arsenal em 2013, depois de ver os londrinos pagar ao Real Madrid quase 50 milhões de euros, tornando-se na transferência mais cara de sempre do clube.O avançado chegou aos gunners com a reputação de ser um dos melhores construtores de jogo da atualidade. No entanto, as suas exibições têm deixado muito a desejar perante os exigentes adeptos do Arsenal e Özil tem estado debaixo de críticas nas últimas semanas.