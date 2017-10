Continuar a ler

Fonte próxima de Özil revelou ao 'M. E. N.' que este quer ser o novo '10' - um número que está na posse de Jack Wilshere -, numa troca que julgou ser possível fazer quando o internacional inglês foi emprestado ao Bournemouth na passada temporada. Só que Wilshere está de volta ao plantel dos londrinos...



Mas antes há a questão financeira, com o internacional alemão a exigir 202 mil libras por semana (226.805 euros) para assinar, um aumento de 30 por cento face ao salário atual, que é de 154 mil libras (172.917 euros).



Um dos motivos principais que está na origem da recusa de Mesut Özil em assinar a renovação de contrato com o Arsenal é o aumento salarial que o alemão quer, de forma a passar a figurar entre os futebolistas mais bem pagos da Premier League. O outro cai no domínio do ridículo.O 'Manchester Evening News' ('M. E. N.') procurou esclarecer se o Manchester United estava interessado na contratação do médio ofensivo e revelou que o clube não fez qualquer contacto nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, o jornal inglês descobriu um pormenor que mantém o futebolista afastado dos gunners: o número que pretende passar a ter na camisola.