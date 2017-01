Mesut Özil foi este domingo considerado o melhor jogador da seleção alemã do ano de 2016 com 54,5%. O prémio é atribuído através de votos online e consagra o jogador que mais se destacou pela equipa nacional durante o ano civil.A federação alemã anunciou a vitória de Özil via Twitter, destacando os cinco troféus já ganhos pelo número 8 germânico em 2011, 2012, 2013, 2015 e agora, 2016. Toni Kroos, com 33,9%, ficou-se pelo 2.º lugar, enquanto Jonas Héctor, com 4%, fechou o pódio.O ex-Real Madrid, apesar de satisfeito com a distinção, não considera o prémio como muito importante. "Não tem grande relevo para mim, se o posso dizer assim. Porém, o facto de tantos fãs se terem registado online só para votar em mim é muito bom. Quero agradecer-lhes", referiu em entrevista ao site da federação alemã.Özil afirmou ainda que a "época sem lesões" e a "habituação à Premier League" foram essenciais para a boa temporada que realizou.