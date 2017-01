Continuar a ler

O internacional, que está comprometido com os londrinos até 2018, manifestou interesse em ter conhecimento acerca do futuro profissional de Wenger, cujo contrato termina no final desta temporada.



"Estou muito feliz por jogar pelo Arsenal e sinto-me muito bem aqui. Disse ao clube que estou pronto para renovar. Os fãs querem que eu fique. Agora isso depende do clube", acrescentou o médio, que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo durante quatro épocas, no Real Madrid.



Questionado se considera que o Arsenal, que atualmente se encontra no quinto lugar da Premier League, já perdeu o campeonato, o médio não concordou, dizendo que "o passado tem demonstrado [que a atual posição não impede a vitória do campeonato]".



"Há um ano, nesta altura, nós estávamos à frente [na classificação] e quase toda a gente pensava que nós seríamos campeões. Agora, é o Chelsea que está nessa posição (...) Estou convencido que nós ainda podemos atingir o nosso objetivo de estar no topo da competição", concluiu Özil. O internacional, que está comprometido com os londrinos até 2018, manifestou interesse em ter conhecimento acerca do futuro profissional de Wenger, cujo contrato termina no final desta temporada."Estou muito feliz por jogar pelo Arsenal e sinto-me muito bem aqui. Disse ao clube que estou pronto para renovar. Os fãs querem que eu fique. Agora isso depende do clube", acrescentou o médio, que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo durante quatro épocas, no Real Madrid.Questionado se considera que o Arsenal, que atualmente se encontra no quinto lugar da Premier League, já perdeu o campeonato, o médio não concordou, dizendo que "o passado tem demonstrado [que a atual posição não impede a vitória do campeonato]"."Há um ano, nesta altura, nós estávamos à frente [na classificação] e quase toda a gente pensava que nós seríamos campeões. Agora, é o Chelsea que está nessa posição (...) Estou convencido que nós ainda podemos atingir o nosso objetivo de estar no topo da competição", concluiu Özil.

O internacional alemão Özil, médio do Arsenal, afirmou que está à espera de saber o futuro do seu treinador, Arsène Wenger, para decidir se renova ou não o contrato com o clube londrino.Numa entrevista publicada esta segunda-feira na revista alemã 'Kicker', o jogador, que já conta com 83 internacionalizações pela Alemanha, disse que está no Arsenal "sobretudo por causa de Arsène Wenger", que o escolheu e confia no seu trabalho.

Autor: Lusa