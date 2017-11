Zinedine Zidane preferiu ficar à margem dos rumores que dão. Na conferência de imprensa de antevisão do dérbi frente ao Atlético, o técnico francês colocou o plantel à margem de especulações."As informações que têm aparecido sobre Neymar não nos afetam em nada. Há muito a acontecer à volta do Real Madrid, muito ruído, mas os nossos jogadores estão à margem", afirmou, reforçando: "Nós estamos concentrados no que temos fazer. Não vamos mudar ou impedir que as pessoas deem a sua opinião sobre o clube. Estamos tranquilos e queremos jogar. É o que nos interessa. Neymar é muito bom, mas tenho melhores aqui."

Autor: Bruno Dias