Para somar a primeira vitória em casa na Liga 2017/18, Zidane conta com um trunfo de peso. Cristiano Ronaldo voltou ontem a trabalhar com o grupo e é presença certa no onze. Nunca chegou ao seu terceiro jogo numa Liga sem faturar e tenta fazê-lo frente a um adversário a quem marcou 15 golos em... 15 jogos. Para somar a primeira vitória em casa na Liga 2017/18, Zidane conta com um trunfo de peso. Cristiano Ronaldo voltou ontem a trabalhar com o grupo e é presença certa no onze. Nunca chegou ao seu terceiro jogo numa Liga sem faturar e tenta fazê-lo frente a um adversário a quem marcou 15 golos em... 15 jogos.

O sexto lugar à 7ª jornada, com 11 pontos, a sete do líder Barcelona, não deixa de ser surpreendente para um Real Madrid que vem de duas épocas de grande sucesso. O campeão espanhol tem escorregado muito neste arranque de época, especialmente no seu terreno, onde já não vence há três jornadas seguidas. O Bernabéu parece evidenciar uma maldição semelhante à vivida há... 13 anos, única altura no novo século em que o Real esteve quatro jogos seguidos sem ganhar em casa.Nessa altura, na época 2003/04, o conjunto madridista até sofreu quatro derrotas consecutivas, frente a Osasuna, Maiorca, Barcelona e Real Sociedad. Uma série fatal, que acabou por ditar a saída de... Carlos Queiroz do comando técnico dos blancos, sendo então rendido por José Antonio Camacho. Zidane jogou dois desses quatro jogos e quer agora evitar reviver o pesadelo como treinador, estando obrigado a vencer amanhã o Espanyol, sob pena de igualar o registo negativo.

Autor: Fábio Aguiar