Kostas Mitroglou custou 15 milhões de euros ao Marselha em cima do fecho do mercado, mas em dois meses e meio ainda não apresentou em campo números que convençam os adeptos do clube gaulês. O seu nome já foi até colocado em causa pela imprensa francesa, mas Andoni Zubizarreta, diretor desportivo do Marselha, deixou claro que é preciso dar tempo ao avançado ex-Benfica."Dois golos em quatro jogos para o Mitroglou, não é mau! Primeiro de tudo esperava que ele se adaptasse ao nosso futebol e depois começaria a mostrar o seu futebol. Basta ver os seus números, tanto em golos, jogos disputados pela seleção grega e na Liga dos Campeões. É um verdadeiro jogador de futebol e só temos de lhe dar tempo para se adaptar ao nosso clube", declarou o espanhol, ao portal 'Foot express'.

Autor: Fábio Lima