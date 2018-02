Cedido pelo Real Madrid até junho de 2019, James Rodríguez tem estado em destaque no Bayern, ao ponto de, em Espanha, se discutir já o regresso do colombiano aos merengues. Só que o futuro do ex-FC Porto passará sempre por uma decisão do campeão alemão, que incluiu uma opção de compra no contrato de empréstimo.O jornal ‘Marca’ nega também que o Real Madrid tenha salvaguardado a hipótese de repescagem no próximo verão, como chegou a ser avançado.