Como jogador, Hollerbach marcou 23 golos em 197 encontros ao serviço do Hamburgo no campeonato, entre 1996 e 2004.Depois de terminar a carreira de futebolista, Hollerbach teve curtas passagens pelo VfL 93 Hamburg e pelo Lubeck, de escalões inferiores, tendo depois sido adjunto no Wolfsburgo e no Schalke 04, antes de assumir o comando do Wurzburger Kickers, da segunda liga, de 2015 a 2017.Gisdol foi despedido após a derrota caseira do Hamburgo frente ao lanterna-vermelha Colónia, por 2-0, que deixou a equipa só com mais três pontos do que o seu adversário de sábado e a cinco da zona de manutenção.