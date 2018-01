Continuar a ler

"Ele fez coisas importantes pelo Borussia Dortmund, marcou muitos golos decisivos e fez parte da equipa que conquistou a taça em 2017. Desejamos felicidades ao Pierre-Emerick no Arsenal", acrescentou Zorc sobre o gabonês que foi apresentado pelos gunners nesta quarta-feira.



O Borussia Dortmund confirmou a transferência de Pierre-Emerick Aubameyang para o Arsenal com uma mensagem onde a 'doçura' dos agradecimentos e elogios é cortada pelo 'amargo' da constatação dos problemas diciplinares que marcaram a 'era' do avançado nos aurinegros, com especial destaque para os últimos meses."Colocando de parte os acontecimentos desagradáveis das útimas semanas, gostaríamos de recordar que a história Pierre-Emerick Aubameyang no Borussia Dortmund ao longo de mais de quatro anos é uma história de sucesso", disse Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia, em comunicado.