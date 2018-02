Jupp Heynckes contesta as sugestões de que a Bundesliga precisa de uma mudança de formato, nomeadamente com a introdução de um playoff de apuramento do campeão. Com 18 pontos de vantagem, quando faltam disputar 13 jornadas, o Bayern tem a porta aberta para celebrar o hexacampeonato e o técnico dos bávaros defende que o atual modelo competitivo é o ideal."Não acredito em playoffs. Está bom assim. A Bundesliga sempre foi uma prova atrativa. Após 34 jornadas, a equipa que tiver mais pontos sagra-se campeã e é assim que deve ser. Não se pode criticar o Bayern por trabalhar melhor", atirou Heynckes, que hoje defronta o Schalke 04, 5º classificado.