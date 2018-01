"Foi triste e difícil. Aquele era o meu sonho, mas o futebol é assim. Num momento estás onde queres, no outro não. A saída foi difícil para mim. Os números estavam lá, mas cada treinador tem seus jogadores, os seus gostos, e isso é respeitável", afirmou o avançado colombiano em entrevista ao programa 'El Chiringuito de Jugones'.E se James Rodríguez não guarda mágoa de Zidane - "ele ainda é meu ídolo de infância. Era um jogador do mais alto nível, com muita qualidade", confessa - há críticas que não esquece e que refuta: "Não posso aceitar que dissessem que treinava mal, porque treinava muito, o dobro. Tenho a consciência tranquila, treinava bem e quando jogava, dava o máximo."