"Não é fácil." Renato Sanches utilizou várias vezes esta expressão para falar da vida em Munique e de como tem tentado adaptar-se a uma nova realidade. "Como mais salsichas do que bifanas", diz o ‘Bulo’, entre risos. Ele que é fã confesso da iguaria.Brincadeiras à parte, o médio revela que a língua tem sido a maior complicação. "Não falo muito bem inglês e muito menos alemão. A primeira palavra que aprendi foi ‘danke schoen’, que é ‘muito obrigado’. ‘Bom dia’ é ‘guten morgen’, é quase como ‘good morning’", diz o jogador, recordando a forma como foi recebido pelos novos colegas no primeiro dia de trabalho no Bayern Munique: "As pessoas pensam que somos uma equipa de estrelas, mas são todos tranquilos. Fui muito bem recebido. Estou mais com os jogadores que falam português, mas também falo muito com o Ribéry e o Alaba. Têm-me ajudado."