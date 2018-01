O Schalke 04 confirmou esta quinta-feira que conta com Marko Pjaca como reforço depois de ter sido estabelecido um acordo de empréstimo com a Juventus até final da temporada. O extremo deverá fazer exames médicos hoje, os quais atestarão a completa recuperação da grave lesão no joelho direito que sofreu no final de março, ao serviço da seleção croata."Normalmente não gosto de falar sobre transferências antes de estar tudo decidido, mas neste caso vou abrir uma exceção. Estamos a trabalhar no pressuposto que Marko Pjaca chega hoje a Benidorm [Espanha] e fará examentes médicos", adiantou Christian Heidel, diretor desportivo do Schalke 04 em declarações publicadas no site do clube."Está tudo definido com a Juventus e com os representantes do jogador. Só fica a faltar que a documentação chegue a todas as partes envolvidas", acrescentou o dirigente, deixando em aberto a possibilidade do internacional croata continuar no clube alemão após este período de empréstimo: "Tudo é possível, mas não há nada estabelecido neste contrato."