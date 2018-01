Alan Júnior Pereira Alves, de 26 anos, que chegou a representar o Vasco da Gama, foi assassinado na última sexta-feira em São Paulo, no Brasil. O jogador, que agora representava o ClubDeportivo e Social Santa Rita, no Equador, estava com um amigo quando ambos foram atingidos a tiro por dois atiradores numa moto.





Alan, segundo as autoridades, chegou morto ao hospital; a outra vítima, Mafaldo Alexandre Pereira, ainda luta pela vida.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil