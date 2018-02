Na Portuguesa, equipa que atua nos escalões secundários no Brasil, há uma tradição: em dia de jogo há pizza no balneário. Só que no último, que a equipa perdeu por 3-0 com o Oeste, não houve.Os adeptos ficaram muito irritados com o desempenho da equipa e acharam que tinham de fazer alguma coisa. Intercetaram o entregador das pizzas, que chegou de moto, pagaram-lhe o valor da 'mercadoria', cerca de 75 euros por 10 pizzas, e... comeram-nas. Seis comeram os adeptos, quatro foram distribuídas por funcionários do clube."Não jogam nada e ainda querem comer?", questionou um adepto, citado pelo site 'Netlusa'