O futebol não pára, muito menos aqui no Record. Depois da barrigada do último fim de semana, vamos voltar a mostrar-lhe muitas horas de futebol em direto.

Entre quarta e quinta-feira, mantenha-se ligado ao canal de Futebol ao Vivo do Record e assista à transmissão do canal da Federação Paulista de Futebol, que irão levar até si oito partidas do Paulistão A3, onde brilham vários jovens que prometem ser os craques do futuro.

