O avançado Keirrison, que conta com passagens pelo Benfica e Arouca, vai atuar ao serviço do Londrina, segundo confirmou esta terça-feira Sergio Malucelli, diretor desportivo da equipa do estado do Paraná. Até agora vinculado ao o Coritiba, o avançado de 28 anos ruma a um clube que representou em 2016, pelo qual assinará um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Autor: Fábio Lima