Apesar de ter deixado o Hull no final da época, o técnico português continuou a acompanhar o problema de Ryan Mason: "Mantive sempre o contacto com ele e hoje já trocámos mensagens. Além de excelente jogador, é um rapaz espetacular, uma pena o que lhe aconteceu."



Marco Silva não escondeu a tristeza ao ser confrontado com o anúncio da retirada de Ryan Mason. A Record, o ex-técnico do Hull City revelou que manteve sempre contacto com o internacional inglês, depois do incidente no jogo com o Chelsea, há quase um ano, em que o médio fraturou o crânio."No jogo não tivemos a noção da gravidade da lesão, só com o passar do tempo nos apercebemos que era muito grave. Fica como o dia mais triste da minha carreira", disse Marco Silva a Record.

Autor: Miguel Amaro