Já o presidenteJosepMaríaBartomeu elogiou de sobremaneira o capitão. "Trata-se de um jogador nascido em LaMansia, é um de nós desde pequeno. Trata-se de uma renovação especial", referiu o dirigente, confiante que esta não será a última renovação dePiqué. O amor de Piqué pelo Barcelona é incondicional e o jogador chega a dizer mesmo que se não fosse nos blaugrana, não jogaria futebol. "Sempre tive a sensação que ficaria por cá, nunca coloquei outra opção. Espero ficar a vida toda. Obviamente pensei na minha família, que está bem aqui... Mas o percurso que fiz neste clube, as vitórias que tivemos... Espero que continuemos sempre competitivos até que me retire, quero acabar aqui a minha carreira. Não quero sair, é Barcelona ou nada. Se não tivesse jogado neste clube não teria jogado noutro sítio. Continuo porque é o Barcelona."Já o presidenteJosepMaríaBartomeu elogiou de sobremaneira o capitão. "Trata-se de um jogador nascido em LaMansia, é um de nós desde pequeno. Trata-se de uma renovação especial", referiu o dirigente, confiante que esta não será a última renovação dePiqué.

Gerard Piqué renovou esta segunda-feira o contrato com o Barcelona, até 2022, e declarou-se "muito feliz" por continuar "em casa"."Estou muito feliz com a renovação e espero que não seja a última", disse o jogador, de 30 anos, cujo vínculo 'ostenta' uma cláusula de 500 milhões de euros. "Se cumprir o contrato até ao fim, serão 14 anos no Barcelona, mais seis ou sete nas categorias de formação. Sou sócio desde que nasci, sinto o Barça como a minha casa, é o clube da minha vida."