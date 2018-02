Continuar a ler

"Fundamentalmente, é um grupo humilde e tem muita qualidade. Fomos a Camp Nou e sabíamos do grande momento do Barcelona. Tínhamos a noção de que seria difícil não sofrer golos mas também conscientes de que podíamos obter um resultado positivo. Conseguimos ‘sacar’ um ponto muito difícil."



Ficar nos 10 primeiros e… não só



A lição do técnico Pepe Bordalás "não foi diferente para este jogo": "Pediu para jogarmos de forma compacta, com as linhas muito próximas e para disputarmos cada bola como se fosse a última do jogo. Defendemos bem e até podíamos ter marcado…", diz o único jogador do Getafe que rematou à baliza de Ter Stegen: "Fui, sim… [risos]. Aquela última bola se entra…"



Promovido na época passada, o Getafe está, a 15 rondas do fim da Liga, em 10º lugar. A meta é o top-10? "Não tenho dúvidas nenhumas de que podemos alcançar isso. Este grupo é sensacional. A ideia passa por garantir a permanência e depois logo se vê. Até podemos, quem sabe, pensar num apuramento para a Europa", diz, ambicioso.



Ir ao Mundial era a cereja no topo do bolo



Questionado sobre esta época positiva o pode ajudar a figurar nos convocados de Fernando Santos para o Mundial'2018, Antunes não escondeu a ambição. "O meu objectivo quando quis voltar a uma das principais ligas europeias era retornar aos melhores momentos. É uma aposta mais do que ganha. E apesar de saber que é difícil ir ao Mundial, porque há muita qualidade na Seleção, não posso negar que gostava de disputar uma grande competição pela Seleção um dia. O Mundial seria, de facto, a cereja no topo do bolo mas só o poderei conseguir se mantiver este nível. Para já, vou dar tudo o que tenho até ao fim da época e depois se verá", explicou

Vitorino Antunes foi um dos elementos em destaque no nulo alcançado pelo Getafe em Camp Nou no domingo. A equipa do lateral-esquerdo português conseguiu o que ainda ninguém conseguira esta época na Liga espanhola – deixar o líder a zeros no ataque – mas Antunes explicou aque a sensacional época do clube, que subiu na época passada da 2ª divisão, tem um segredo."Temos a terceira melhor defesa da Liga espanhola [21 golos sofridos, só Barcelona e At. Madrid encaixaram menos] e toda a equipa ajuda nesse trabalho. Começa logo pelos avançados, a fechar os espaços na frente, o que nos beneficia a tarefa a nós, defesas. Mas o trabalho do técnico tem sido excepcional desde o início da época. Preparou-nos muito bem taticamente e somos uma equipa evoluída, que sabe fechar os espaços ao adversário. A ideia do treinador foi bem apreendida e o empate em Camp Nou não é obra do acaso", contou a o defesa de 30 anos, que elogia o espírito de grupo.

