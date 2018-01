Continuar a ler

Na presente temporada, as duas equipas já se encontraram em Valência, para o campeonato, num embate que terminou empatado a um golo, com polémica, pois o argentino Lionel Messi marcou um golo que não foi validado, já que o árbitro e os auxiliares não viram a bola transpor a linha de baliza na totalidade.Na outra meia-final, medem forças o Leganés e o Sevilha, de Daniel Carriço, com a primeira mão no reduto dos 'carrascos' do Real Madrid.