Mascherano prepara-se para rumar ao Hebei Fortune – deixa o dorsal 14 a Coutinho –, tendo o Barcelona dado permissão ao Nápoles para negociar com Deulofeu, jogador que também suscita o interesse do Inter. O clube napolitano quer ainda Denis Suárez. O Barcelona pretende encerrar até ao fim do mês mais dois dossiês: Aleix Vidal e Rafinha.



Griezmann no verão



Josep Bartomeu, líder do Barcelona, quer contratar Griezmann no verão. A ideia é juntar o francês a Messi e Suárez, naquele que constituirá um tridente fantástico. Para que tal suceda, o clube culé vai ter de pagar os 100M€ da cláusula de rescisão, quantia perfeitamente ao seu alcance. O Barcelona vai apresentar ao gaulês um contrato de cinco anos que fará dele o segundo jogador mais bem pago do plantel, apenas atrás de Messi.

O Barcelona vai colocar em prática um plano de emagrecimento do plantel após ter investido 120M€ (mais 40M€ em variáveis) em Coutinho. André Gomes pode ser um dos jogadores a abandonar o grupo... mas por iniciativa própria! Já com o pensamento no Mundial, o luso quer ter mais tempo de utilização, o que se afigura difícil na Catalunha. Valverde conta com ele, mas já disse que não lhe pode dar o ansiado protagonismo. André Gomes está recetivo a um empréstimo ou a uma venda, constituindo a Juventus um dos candidatos à contratação.Turan está de saída para a Turquia, aprestando-se para trocar o Barcelona pelo Basaksehir. O médio-ofensivo reuniu-se ontem com Goksel Gumusdag, presidente do clube de Istambul, tendo sido atingido um princípio de acordo. Não deve tardar o ‘sim’ do Barça!