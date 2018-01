Barcelona e Basaksehir oficializaram a transferência de Arda Turan, que vai jogar no líder do campeonato turco nas próximas duas temporadas e meia, por empréstimo dos catalães. O médio não tinha espaço em Camp Nou e encontra assim uma saída para a sua carreira.De referir que o negócio contempla algumas cláusulas, como o facto de o Barcelona ter o direito de vender o futebolista nas várias janelas de transferências a partir do verão, além de possíveis extra dependentes do rendimento do internacional turco.