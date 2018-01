Com a contratação de Philippe Coutinho (a troco de 120 milhões de euros), pensou-se que o Barcelona ia fechar o cofre e deixar por lá o dinheiro que restasse. Puro engano. Segundo a Cadena SER, os catalães não vão ficar por aqui e têm planeado no verão avançar de forma decidida para a compra de Antoine Griezmann, do At. Madrid.De acordo com aquela emissora, o Barça estará já em contactos avançados com o avançado francês, pelo qual deverá pagar 100 milhões de euros, o valor expresso na cláusula de rescisão do seu contrato com os colchoneros. Para lá desses milhões, o clube da Catalunha estará igualmente disposto a dar um salário estratosférico ao francês, apenas abaixo do de Lionel Messi e ao mesmo nível de Luis Suárez.

Autor: Fábio Lima