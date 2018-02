O jornal espanhol 'As' escreve esta quarta-feira que o futuro de André Gomes no Barcelona é muito periclitante. Se algo não mudar entretanto, o clube estará disponível para ouvir propostas pelo português no próximo verão.





"É uma pena, trata-se de um jogador que oferece muito à equipa e aos técnicos, mas depois parece que é ultrapassado pelas situações", refere a mesma fonte.



No último verão, o Barcelona teve propostas da Juventus e do Manchester United, mas o técnico Ernesto Valverde optou por mantê-lo no plantel. Algo que poderá não acontecer este ano...







Depois de uma atuação muito criticada no jogo da Taça do Rei diante do Valencia, escreve o jornal que André Gomes não aproveitou as oportunidades que teve na Catalunha. Fonte do clube conta que o português "costuma mostrar um nível muito competitivo nos treinos", mas não consegue transpor isso para a competição. Por isso, o presidente Josep María Batomeu veria com bons olhos a saída de um jogador que há duas épocas custou 35 milhões de euros aos cofres dos blaugrana.