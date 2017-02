R - Venceu duas vezes a Libertadores, uma com a Liga de Quito e outra com o San Lorenzo. No Mundial de Clubes, enfrentou duas vezes Cristiano Ronaldo. O que recorda de ter feito para marcar um jogador da qualidade dele?

EB – Não tivemos cuidado apenas com ele. Enfrentei Ronaldo no Manchester United, pela Liga de Quito, mas também Rooney e Tévez. Jogavam os três na frente. E o Real Madrid tinha Ronaldo, Benzema e Bale! Foi engraçado, porque quando esse último jogo acabou fui cumprimentar Ronaldo e ele disse-me: ‘Ei, míster! Fez-me marcação homem a homem!’ E eu dizia-lhe: ‘Não, não, alguma vez ia marcar-te homem a homem?’ É um jogador de outra categoria que, infelizmente para mim e para as minhas equipas, tivemos de enfrentá-lo em duas finais. Mas foi um orgulho ter jogado contra Cristiano Ronaldo e de ter estado em duas finais do Mundial de Clubes.

R - Cristiano Ronaldo é, agora, o melhor jogador do Mundo, ou esse é Messi? É difícil determinar isso? EB – São jogadores diferentes. Para mim, Messi é o jogador mais desequilibrador do Mundo e Ronaldo é um jogador muito pragmático na hora de resolver qualquer situação. E é por isso que faz tantos golos, porque tem uma grande definição. Mas são totalmente diferentes. É muito difícil colocar um acima do outro. R - Acha que um dia poderão jogar juntos? Ou o futebol vai ficar a perder se deixar de existir esta rivalidade desportiva entre eles? EB – É bom que exista. Para todas as outras equipas não convinha que isso acontecesse. Pode ser que o façam em algum jogo amigável, mas não numa equipa. Espero que um dia joguem juntos para poder presenciar esse momento, mas não acredito. R - O que poderá passar pela cabeça de Messi quando vê Ronaldo a ter este rendimento e a ganhar tantos prémios? Pode ter alguma sede de ‘vingança’ ou pensa apenas o próprio caminho? EB – Nunca falei com Messi sobre isso e não posso dar a minha opinião. Mas conheço-o e sei que quer ganhar tudo. E vai continuar a lutar por isso. E, da mesma forma que já ganhou tantos troféus e Bolas de Ouro, continuará a ganhar. Aliás, os dois vão continuar a ganhar porque são jogadores extraordinários. São jogadores tão exigentes com eles próprios que não admitem perder, dão sempre tudo o que têm.

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina