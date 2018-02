Continuar a ler

Cerca de 30 minutos depois, o comunicado foi divulgado: "A família, representantes e advogados vêm por este meio agradecer a onda de solidariedade manifestada pelo povo português e futebol em particular para com o Rúben Semedo . Ele agradece do fundo do coração as várias manifestações de carinho e mensagens. Aos órgãos de comunicação social portuguesa, Sindicato de Jogadores, FPF, Sporting CP e outros clubes e colegas de profissão, o nosso muito obrigado. Também comunicamos que nos remetemos ao silêncio nos próximos tempos e não haverá conversas com órgãos de comunicação social. Pedimos respeito e apelamos à compreensão de todos."Após a mudança para a ala 26 da penitenciária de Picassent, Rúben Semedo pode fazer a sua vida de uma forma mais tranquila, tendo reservadas as manhãs de domingo para receber visitas. Com acesso ao ginásio para poder prosseguir a recuperação da lesão muscular, o defesa ainda tem direito a comida de dieta e a frequentar a biblioteca para dedicar algum tempo à leitura.Fernando Roïg, presidente do Villarreal, pronunciou-se pela primeira vez sobre a situação que Rúben Semedo está a viver e referiu que o clube não deve ser envolvido no caso "porque se trata de uma ação individual e pessoal". "O Rúben viu suspenso o contrato e o salário. Vamos respeitar a decisão da justiça, não há mais história. Não vou dar valor a absolutamente nada. Espero que seja [resolvido] o mais rápido possível mas tenho de respeitar o tempo e a forma como o juiz vai decidir o caso", explicou o líder do submarino amarelo.Reconhecendo "não ter aceite esta polémica muito bem", deixou um aviso final. "Nada disto foi responsabilidade do Villarreal. Mas nós, responsáveis máximos do clube, continuamos a ter de resolver as obrigações todos os dias porque há sempre muita coisa para tratar", afirmou o presidente que pagou 14 milhões de euros por Semedo no verão.