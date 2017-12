Continuar a ler

Na tabela, o Celta de Vigo ascendeu ao 11.º lugar, com 21 pontos, agora mais seis do que o Depor, que segue no 18.º posto, o primeiro abaixo da linha de água. O dinamarquês e ex-benfiquista Daniel Wass marcou, aos três minutos, o outro golos dos forasteiros, enquanto o suplente romeno Florin Andode apontou, aos 59, o tento dos locais, que contaram desde início com o português Luisinho.Na tabela, o Celta de Vigo ascendeu ao 11.º lugar, com 21 pontos, agora mais seis do que o Depor, que segue no 18.º posto, o primeiro abaixo da linha de água.

O Celta de Vigo fugiu aos lugares de descida da Liga espanhola, ao vencer fora o vizinho Deportivo da Corunha por 3-1, no dérbi galego da 17.ª jornada da prova.O avançado Iago Aspas foi a figura do encontro, ao marcar dois golos, aos 40 e 53 minutos, isolando-se no segundo lugar da lista dos melhores marcadores, com 11, apenas atrás do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, que hoje somou o 15.º, no Bernabéu.

Autor: Lusa