O mercado de transferências reabriu e chegou aquela altura do ano em que do futebol chinês nos chegam propostas... inesperadas. A mais recente é do Beijing Guoan, que estará disposto a pagar 40 milhões de euros ao Villarreal pelo avançado congolês Cédric Bakambu, o valor que está expresso na sua cláusula de rescisão, segundo adianta o 'AS'.Ao que parece, e mesmo sendo um futebolista preponderante no submarino amarelo, o Villarreal parece disposto a aceitar a oferta e, assim, garantir um encaixe inesperado.

Autor: Fábio Lima