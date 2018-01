Já está! Philippe Coutinho foi apresentado esta segunda-feira em Camp Nou como novo reforço do Barcelona. O médio brasileiro, de 25 anos, assinou contrato por cinco épocas e meia, ficando com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros. Tanto o clube blaugrana como o Liverpool não revelaram os valores da transferência, que poderá chegar aos 160 milhões de euros - 120 M€ fixos, mais 40 M€ por objetivos. Ao lado de Josep Maria Bartomeu, presidente dos blaugrana, o jogador agradeceu a aposta do clube."Quero agradecer ao presidente [Bartomeu] o esforço e a paciência que teve pelo meu caso, aos dirigentes que me ajudaram. Estou muito satisfeito por estar aqui: como disse, é um sonho. Espero responder em campo a todas as expectativas", afirmou Coutinho ao lado do dirigente do Barça."Todos os adeptos do Barcelona estão entusiasmados com a chegada de Coutinho. Não foi fácil mas o seu esforço em vir para cá juntamente com a sua força e paciência foram a chave", sublinhou, por sua vez, Bartomeu