O Atlético Madrid vai jogar com o Sevilha; enquanto o Valencia enfrentará o Alavés. Os jogos da 1.ª mão estão agendados para os próximos dias 16 e 18, enquanto que a 2.ª mão realiza-se a 23 e 25 de janeiro.

Já são conhecidos os jogos dos quartos de final da Taça do Rei, com destaque para o dérbi catalão. O sorteio realizado esta sexta-feira ditou que Barcelona e Espanyol medem forças, com camp Nou a receber o jogo da 2.ª mão. Já o Real Madrid vai defrontar o Leganés e também osmerengues irão jogar a partida decisiva em casa.