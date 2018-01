Continuar a ler

O incidente provocou uma crise de ansiedade na futebolista que chegou a ser transportada ao hospital, de onde terá fugido. Os pais de Sandra Caro já viajaram para Amesterdão, para tentar localizar a filha.



"Estamos a viver momentos de grande incerteza. Ela está em paradeiro desconhecido e sem telemóvel, que ficou sem bateria", alertou Tamara García.



Sandra Caro, jogadora de 24 anos do Alhama CF, da 2ª divisão espanhola, encontra-se desaparecida, depois de testemunhar o tiroteio de sexta-feira passada em Amesterdão, no qual faleceu uma pessoa e várias ficaram feridas.O clube publicou vários pedidos de ajuda nas redes sociais e Tamara García, treinadora da jovem espanhola, revelou à ‘Marca’ que Sandra, na altura a passar alguns dias na capital holandesa, "gravou vídeos em que dizia que ninguém a queria ajudar e que tinha muito medo". Nas ifotos de Amesterdão, colocadas nas redes sociais pela futebolista, Sandra surge com a camisola do Alhama "Não sabemos se os encapuzados estão à sua procura", acrescentou a treinadora.

Autor: Aurélio de Macedo