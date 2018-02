Nico Gaitán vai mesmo para a China, ser companheiro de equipa de José Fonte no Dalian Yifang , tendo esta segunda-feira passado pelas instalações do Atlético Madrid, em Majadahonda, para se despedir.O futebolista argentino já não treinou esta segunda-feira com o restante plantel do Atlético Madrid, mas fez questão de ir dar uma palavra aos seus antigo companheiros de equipa, segundo o 'As'.Gaitán viaja para a China nas próximas horas, assinando contrato válido com o Dalian Yifang por três temporadas . O negócio rendeu ao Atlético Madrid cerca de 18 milhões de euros.