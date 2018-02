Continuar a ler

O extremo lesionou-se no jogo em que o Valencia foi derrotado em casa pelo Real Madrid (4-1), saindo ao intervalo, e falhou depois os jogos com o Barcelona, na Taça do Rei (1-0), e Atlético Madrid (1-0), ambos com derrota da sua equipa.



O internacional português Gonçalo Guedes, que falhou os últimos jogos do Valência, devido a uma lesão muscular na coxa, regressou esta quarta-feira aos convocados da equipa che, que amanhã voltam a defrontar o Barcelona para as meias-finais da Taça do Rei, depois da derrota na primeira mão em Camp Nou (0-1).Gonçalo Guedes, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Valencia, tem tido um papel fundamental na equipa espanhola, pela qual fez 21 jogos e marcou cinco golos, quatro no campeonato, e seis assistências.

