O Sevilha ocupa o quinto lugar da Liga espanhola, com 29 pontos, menos três do que o quarto classificado, o Real Madrid, que tem menos um jogo disputado e está a 16 pontos de distância do líder da classificação, o Barcelona. Arana revelou que está "à disposição do treinador", caso seja chamado para o próximo jogo, tendo admitido que se preparou bem durante as férias, visto já estar contratado desde o último mês de dezembro.Pelo futebolista brasileiro, o Sevilha, clube onde atua o internacional português Daniel Carriço, terá desembolsado uma verba a rondar os 12 milhões de euros, segundo informação da imprensa brasileira, com o jogador a assinar um contrato válido até junho de 2022.O Sevilha ocupa o quinto lugar da Liga espanhola, com 29 pontos, menos três do que o quarto classificado, o Real Madrid, que tem menos um jogo disputado e está a 16 pontos de distância do líder da classificação, o Barcelona.

O futebolista brasileiro Guilherme Arana foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Sevilha, proveniente do Corinthians, revelando estar "muito feliz" e "preparado" para se estrear no domingo na liga espanhola, em casa do Alavés."Estou muito contente por chegar a este clube. É um grande clube, tomei esta decisão com a ajuda da minha família e estou muito feliz por poder ajudar", afirmou o defesa esquerdo, de 20 anos, na conferência de imprensa de apresentação como jogador dos andaluzes.

