O jogador é apresentado nos blaugrana às 12h30.

Philippe Coutinho realizou esta segunda-feira os habituais testes médicos necessários à assinatura do contrato com o Barcelona e as notícias não foram as melhores. O médio-ofensivo que chega do Liverpool está lesionado e só estará a 100% às ordens de Valverde dentro de 20 dias."Coutinho apresenta uma lesão evolutiva na face anterior da coxa direita. O tempo de baixa situa-se nos 20 dias", pode ler-se no cimunicado divulgado pelo Barcelona.