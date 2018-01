Loic Rémy, jogador do Las Palmas, criticou o treinador Paco Jémez por tê-lo dispensado do plantel. Diz o avançado que tudo aconteceu por um atraso de um minuto."Eu e o Tannane estávamos no hotel na primeira noite da concentração de 27 a 31 de dezembro e chegámos um minuto atrasados ao jantar. Não temos desculpa porque, como profissionais, devemos chegar a horas. Mas também não serve como desculpa para que o treinador descarte dois jogadores desta maneira. Não podes descartar dois jogadores no teu primeiro dia de trabalho numa nova equipa porque chegaram um minuto atrasados", referiu em entrevista ao jornal 'La Provincia'."O treinador nem sequer falou comigo. Tratou-me como se fosse um bocado de m****. Falou com o presidente e ele é que veio falar connosco. Não sou o tipo de pessoa que cria problemas. Não íamos discutir", concluiu Rémy.

Autor: Luís Miroto Simões