Ao quarto jogo, Cristiano Ronaldo estreou-se finalmente a marcar esta época na liga espanhola 2017/18 e salvou o Real Madrid de mais uma escorregadela (triunfo por 2-1 fora frente ao Getafe)



No final do encontro com o Getafe, Zinedine Zidane mostrou-se feliz pela estreia de Cristiano Ronaldo a marcar na liga espanhola 2017/18. "Era importante que fizesse o primeiro golo. Agora vamos ver, mas estou contente por ele e pelo Benzema. Também por ter o Marcelo e o Theo Hernández. Espero que os recuperemos com o tempo", referiu o técnico,Marcelo também refrescou a memória aos críticos: "Sabemos o que o Cristiano Ronaldo pode fazer. Ficou alguns jogos sem marcar, mas isso não tem nada de mal. Tem crédito por tudo aquilo que tem feito pelo Real Madrid. Quando é preciso, ele aparece!"