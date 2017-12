Há muito que se fala numa possível transferência de Philippe Coutinho para o Barcelona e o 'Mundo Deportivo' revela este sábado um possível passo em frente rumo à concretização desse negócio. É que, segundo aquela publicação, o brasileiro terá pedido a pessoas da sua confiança para começarem a procurar casa na cidade catalã, o que parece indicar que a mudança estará mesmo ao virar da esquina. Segundo o 'Mundo Deportivo', Coutinho tem duas localizações debaixo de olho, ambas devido à presença de jogadores seus conhecidos na zona (Luis Suárez e Paulinho).Ainda assim, um avanço nessa questão imobiliária estará naturalmente dependente de um acordo entre Liverpool e Barcelona, algo que em agosto não foi conseguido, pese embora o pedido formal de transferência feito pelo próprio Coutinho. Agora, e com o mercado a dois dias de ser reaberto, a situação do brasileiro, de 25 anos, volta à ordem do dia na Catalunha, alimentada também pela eventual necessidade de o Liverpool em vender, já que nos últimos dias gastou 85 milhões de euros na aquisição de Virgil Van Dijk.Por fim, refira-se que, caso a transferência se concretize, Coutinho não poderá representar o Barcelona na Liga dos Campeões desta temporada, isto porque já atuou pelo Liverpool na fase de grupos.

Autor: Fábio Lima