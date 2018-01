A forma como o Barcelona ‘perdeu’ Neymar não foi fácil de digerir na Catalunha - o brasileiro deixou o clube no verão passado depois de pagar a cláusula de rescisão, no valor de 222 milhões de euros -, apesar de a equipa não se ter ressentido da saída do internacional canarinho para o PSG, como o demonstra a liderança clara na Liga. Ainda assim, os dirigentes blaugranas parecem apostados em evitar que a situação se repita e, para isso, nada melhor do que tornar os seus craques menos acessíveis aos milhões dos clubes mais endinheirados.

A pensar nisso, a política dos catalães é elevar o valor das cláusulas de rescisão para níveis estratosféricos. Foi assim nas contratações de Dembélé e Coutinho, mas também nas renovações de Messi, Piqué e Sergi Roberto, a deste último anunciada ontem. Nos dois primeiros casos, ambos os jogadores ficaram ‘blindados’ por 400 milhões de euros, enquanto para libertar La Pulga serão precisos 700 milhões. Já Piqué e Sergi Roberto só poderão sair do Barça por 500 milhões - no caso do polivalente médio trata-se de um aumento substancial, pois a cláusula anterior era de 30 milhões -, valores impensáveis antes da saída de Neymar - Suárez e Busquets, que prolongaram os respetivos vínculos em 2016, ‘custam’ 200 milhões, ao passo que os portugueses Nélson Semedo e André Gomes se ficam pelos 100 milhões de euros.

Exceções nesta nova política são Andrés Iniesta, que assinou em outubro um novo contrato... vitalício - e, por isso, sem cláusula de rescisão -, e o mais recente reforço, Yerry Mina, defesa colombiano que poderá desvincular-se por ‘apenas’ 100 milhões. Griezmann na calha O próximo a entrar nesta ‘dança’ poderá ser Antoine Griezmann. Segundo a imprensa espanhola, o avançado francês tem à sua espera a camisola 7, sem dono desde a saída de Arda Turan, até porque o reforço Coutinho deverá ficar com a 14, para já de Mascherano, que está de saída para a China.

Autor: José Angélico