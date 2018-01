Continuar a ler

Durante o tempo em que Gonçalo Guedes esteve afastado dos relvado, devido a uma intervenção cirúrgica a uma fissura no quinto metatarso do pé esquerdo no final de novembro, foi Kondogbia quem esteve no centro das atenções dos rivais.



Gonçalo Guedes tem dado nas vistas no plantel do Valencia e dentro de campo tem sido um dos alvos preferidos dos rivais. Segundo escreve esta sexta-feira a 'Marca', o avançado português, de 21 anos, é o jogador mais castigado pelos jogadores das equipas rivais que tentam parar, mesmo que seja em falta, o encontro sempre que o português tem a bola nos pés.Sempre que joga, Gonçalo Guedes já sabe que as suas pernas são as 'escolhidas' pelos adversários para tentar travar o jogo ofensivo do Valencia. O diário 'Marca' contabiliza que frente ao Villarreal, o internacional português sofreu seis faltas assinaladas e outras tantas que não tiveram qualquer punição.