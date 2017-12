Janeiro pode significar muitas mudanças no Barcelona. Apesar de estar a comandar de forma clara a Liga espanhola e estar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o clube catalão promete ser um dos agitadores do mercado, tanto no campo nas saídas como no das entradas.No capítulo das saídas, o 'Sport' revela que há cinco jogadores (Aleix Vidal, Arda Turan, Gerard Deulofeu, Javier Mascherano e Rafinha) que podem rumar a outras paragens, todos eles por estarem à procura de novas oportunidades para as respetivas carreiras.Quanto às entradas, inicialmente os objetivos eram Philippe Coutinho, do Liverpool, e Antoine Griezmann, do At. Madrid, mas a falta de entendimento quanto a valores acabou por fazer as agulhas voltarem-se para outros nomes. Agora, segundo a 'Marca', Ernesto Valverde terá identificado quatro possíveis "reforços de Champions", numa tentativa de dotar o plantel catalão de qualidade para poder atacar a conquista da mais importante prova de clubes da UEFA. São eles: Nabil Fekir (Lyon), Arthur (Grémio), Özil (Arsenal) e Oscar (Shanghai).

Autor: Fábio Lima