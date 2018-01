Continuar a ler

Segundo a queixa, revelada pelo jornal espanhol Marca, terá sido a caminho da viatura do jogador que, depois de sair do perímetro da discoteca, Semedo tirou do bolso a garrafa de vidro com que atingiu a cabeça do queixoso, provocando-lhe um golpe. Os amigos de ambos voltaram a intervir e a polícia foi chamada ao local.





Segundo a queixa, revelada pelo jornal espanhol Marca, terá sido a caminho da viatura do jogador que, depois de sair do perímetro da discoteca, Semedo tirou do bolso a garrafa de vidro com que atingiu a cabeça do queixoso, provocando-lhe um golpe. Os amigos de ambos voltaram a intervir e a polícia foi chamada ao local.

Rúben Semedo continua a contas com a justiça espanhola. Depois de ter sido acusado deum empregado de uma casa de alterne, o jogador do Villarreal é agora acusado de agredir um jovem com uma garrafa na cabeça no parque de estacionamento de uma discoteca de Valência.Tudo terá acontecido a 29 de outubro do ano passado, por volta das 7 da manhã. O jogador português ter-se-á envolvido numa discussão com o queixoso, mas as coisas acabaram por acalmar, graças à intervenção dos amigos de ambos. Rúben Semedo terá dito que era jogador do Villarreal e que fazia questão de lhe oferecer uma camisola, insistindo para que o jovem o acompanhasse até ao carro.