BIENVENIDO amigo @Phil_Coutinho, qué lindo volver a compartir equipo contigo Éxitos en esta nueva etapa, entre todos los conseguiremos! pic.twitter.com/y4SFNBPNif — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 de janeiro de 2018

O reforço do Barcelona, Philippe Coutinho recebeu esta terça-feira as boas-vindas ao barcelona de Luís Suárez. O brasileiro e o uruguaio jogaram juntos no Liverpool e agora voltam-se a encontrar."Bem-vindo amigo Philippe Coutinho, que bom partilhar a mesma equipa contigo novamente. Sucessos nesta nova etapa, que conseguiremos com todos nós!", escreveu Suárez na legenda da imagem que públicou nas redes sociais esta terça-feira.Coutinho foi ontem apresentado como reforço do Barcelona, num negócio que rendeu ao Liverpool 160 milhões de euros.