Começou da pior forma o Natal para o treinador do Valencia. Marcelino Toral sofreu um acidente de viação, na madrugada deste domingo, quando viajava com a família para as Astúrias onde iria passar as festividades.Segundo informa o clube espanhol em comunicado, o acidente foi provocado por um javali que colidiu com o carro do técnico na estrada de Logroño para Bilbau, sofrendo ferimentos ligeiros na sequência do acidente. Toral foi assistido no hospital e já teve alta.