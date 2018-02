Continuar a ler

O tratamento afável que Dembélé recebe dos companheiros de plantel nos treinos não estará incluído, mas fora de La Masia há sinais da forma especial como o Barcelona decidiu intervir, segundo revela o jornal 'Mundo Deportivo'.



Assim, o internacional francês de 20 anos foi colocado numa casa inteligente, repleta de comodidades, e para que não se deixe cair na tentação de recoirrer a uma das funcionalidade dos aposentes para pedir uma 'pizza' ou outro qualquer 'prato' menos adequado, os blaugrana contrataram-lhe um 'chef'.



O Barcelona está preocupado com Ousmane Dembélé, avançado contratado ao Borussia Dortmund no verão a peso de ouro - 105 milhões de euros fixos, mais 40 milhões em objetivos - logo após Neymar ter saído para o Paris Saint-Germain por uma verba ainda mais astronómica (222 milhões).O jovem francês teve o azar de se lesionar com gravidade no início de setembro o que interferiu com a sua adaptação e o clube espanhol agora tomou a iniciativa de facilitar o processo com alguns 'miminhos'.