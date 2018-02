Continuar a ler

O Villarreal, sexto classificado da Liga espanhola, assegura que tomará "todas as medidas disciplinares" que considerar adequadas tendo em conta a "gravidade dos factos".O futebolista internacional sub-21 português vai ser ouvido por um juiz na quarta ou quinta-feira, depois de ter sido detido por supostos delitos de agressão e sequestro de uma pessoa.O português "foi detido esta madrugada e será posto à disposição de um juiz amanhã (quarta-feira) ou depois (quinta-feira)", disse à agência Lusa fonte da Guardia Civil (correspondente à GNR portuguesa).De acordo com a mesma fonte, Ruben Semedo é suspeito de ter cometido delitos de "agressão e sequestro (retenção de pessoa contra a sua vontade)".Ainda de acordo com a imprensa local, é a terceira vez nos últimos meses que o jogador português está envolvido em incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia espanhola.