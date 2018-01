Continuar a ler

Resta saber se os ingleses chegam aos 50 milhões de euros pretendidos pelos responsáveis do Bordéus, mas Malcom será mesmo o futebolista pretendido pelo treinador Arsène Wenger para o lugar que Alexis Sánchez deixará em aberto, ao que tudo indica já este mês.



De resto, Alexis Sánchez não fez parte dos 18 jogadores que Wenger selecionou para o embate entre o Arsenal e o Bournemouth, neste domingo. O avançado chileno está em final de contrato e a sua saída estará iminente, tendo como destino um dos grandes de Manchester, City ou United. Resta saber se os ingleses chegam aos 50 milhões de euros pretendidos pelos responsáveis do Bordéus, mas Malcom será mesmo o futebolista pretendido pelo treinador Arsène Wenger para o lugar que Alexis Sánchez deixará em aberto, ao que tudo indica já este mês.

O Arsenal apresentou uma proposta ao Bordéus por Malcom que o clube francês rejeitou por ficar 10 milhões de euros abaixo do valor pretendido pelo jovem extremo, segundo relatos em órgãos de comunciação social em França e Inglaterra.Os gunners avançaram com 40 milhões de euros pelo brasileiro de 20 anos, um futebolista que está há dois anos no Bordéus e tem um valor de mercado inferior a 20 milhões de euros. Todavia, os desempenhos de Malcom despertaram o interesse de outros clubes de reconhecida capacidade financeira, como é o caso de Manchester United e Tottenham, motivo que levou o Arsenal a avançar.