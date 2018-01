O Bordéus anunciou esta quarta-feira a abertura de um processo disciplinar aos futebolistas Malcom, Otávio e Cafú, por terem protagonizado um vídeo após a derrota frente ao Caen que o clube francês "condena firmemente"."O clube condena firmemente o vídeo publicado na terça-feira nas redes sociais à saída do Matmut Atlantique [estádio do Bordéus], por próximos de Cafú, Malcom e Otávio. Face a esta falta de maturidade, solidariedade e respeito para com a instituição e todos os companheiros, o Bordéus vai convocar os três jogadores para um processo disciplinar", lê-se no sítio do clube.O Bordéus, 13.º classificado do campeonato francês, perdeu na terça-feira em casa frente ao Caen, por 2-0, num encontro da 21.ª jornada em que Malcom jogou os 90 minutos, Otávio não saiu do banco e Cafu não integrou a ficha de jogo.Menos de duas horas depois do jogo, os jogadores publicaram nas redes sociais um vídeo em que aparecem a sorrir e num ambiente de divertimento, sendo que Malcom já tinha partilhado uma selfie com Neymar, em setembro passado, após a goleada sofrida com o Paris Saint-Gemain (6-2).

Autor: Lusa